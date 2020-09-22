الحكومة تتحدث عن تحديد مكان انشاء الملعب المهدى من السعودية.. وتكشف مكانه

2020/09/22 | 17:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، تحديد مكان الملعب المهدى من السعودية الى العراق.

وقال ملا طلال خلال مؤتمر صحفي، إن “مجلس الوزراء قرر تخصيص قطعة أرض لإقامة المدينة الرياضية التي تبرع العاهل السعودي بإنشائها في بغداد”، مشيرًا إلى أن “المدينة الرياضية ستنشأ في منطقة الجعارة قرب بسماية”.

وبين انه “سيتم تحديد موعد افتتاح منفذ عرعر بالتنسيق مع الجانب السعودي”.

واضاف ملا طلال ان “وزير الصحة أبلغنا بارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى ما يقارب 80 بالمئة، وان نسبة الوفيات بكورونا انخفضت إلى 2.7%”.

واشار الى ان “اجتماعًا عبر الدائرة التلفزيونية سيعقد بين وزراء الصحة لإقرار استلام العراق للقاح كورونا بنسبة 20 بالمئة من عدد نسماته”.

واكد “حل إشكالية توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع الشركات العالمية للبدء فعلياً بصيانة الشبكة الكهربائية”.

وحول العام الدراسي الجديد أكد ملا طلال إن “من أولويات وزارة التربية تحديد مصير العام الدراسي المقبل”.

فيما بين أن “موازنة 2021 ستحاول استيعاب الشباب وخلق فرص عمل لهم”، مبينا ان “مجلس الوزراء أقر مشروعاً تقنياً يخص الموارد المائية ضمن موازنة 2021”.

واوضح انه “لا يوجد حديث للحكومة عن دمج الأوقاف”.

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