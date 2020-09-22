2020/09/22 | 17:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلسة تناقش آلية إفتتاح مسرح الرشيد بغداد – وسن العبدلي ناقش مدير عام دائرة السينما والمسرح احمد حسن موسى وفد لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية الذي ضم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية سميعة الغلاب ونائب رئيس اللجنة حمد الله الركابي آلية منهاج افتتاح مسرح الرشيد واعلان يوم الافتتاح المقترح في منتصف تشرين الثاني من […]

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