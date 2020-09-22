2020/09/22 | 17:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوسي تخسر وزنها القاهرة – الزمان كشفت الممثلة المصرية بوسي عن خسارتها الكبيرة للوزن، من خلال صورة جديدة نشرتها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.وتلقت بوسي الكثير من التعليقات الإيجابية على الصورة، فالممثلة شيماء سيف كتبت لها 🙁 طب ايه العسل ده بقى ما شاء الله)، كما كتبت الممثلة إيمان العاصي، قائلة( قمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوسي تخسر وزنها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوسي تخسر وزنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).