2020/09/22 | 17:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوزرلي تكشف عن والد طفلها { اسطنبول – وكالات – بعد الجدل الكبير الذي أُثـــــــــير خلال الفترة الماضية بالكشف عن حمل النجمة التركية مريم أوزرلي بطفلها الثــــــاني من حبيبها المجهول ومن دون زواج، خرجــــت أوزرلي عن صمتها لتكشف (أن والد الطفل هو من الجنســـــية الأمريكية) رافضةً الكشف عن إسمه.وعن انتقادات حملها من دون زواج […]

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