عاجل | وزارة الصحة العراقية: تسجيل 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3682 حالة شفاء و57 وفاة

2020/09/22 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة: تسجيل 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3682 حالة شفاء و57 وفاة.

– الصحة: مجموع حالات الشفاء: 261757 بنسبة شفاء 80% بالمئة.

– الصحة: مجموع الاصابات: 327580 إصابة.

– الصحة: الحالات الكلية تحت العلاج: 57141 حالة.

– الصحة: الراقدون في العناية المركزة: 546 حالة.

– الصحة: مجموع الوفيات: 8682 حالة.

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