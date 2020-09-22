صور.. أبرزهم ليلى علوي ووائل كفوري.. فنانون يشاركون فى تحدي”صورة الطفولة”

2020/09/22 | 17:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ إنتشر خلال الساعات الماضية ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تحدٍ جديد بعنوان “صورة الطفولة” ، وهو عبارة عن نشر صورة تجمع بين صورتك بالطفولة والأخرى صورة لك فى الوقت الحالي ، من أجل رصد التغيير الذى طرأ على الشخص بين الماضي والحاضر.وشارك عدد من نجوم الفن ، فى تحدى الطفولة ، […]

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