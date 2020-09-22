نجم الانيق يوقع لنفط ميسان

2020/09/22 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلن نادي نفط ميسان، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب مصطفى الامين.

وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/ ان “لاعب الوسط مصطفى الامين علي، وقع على كشوفات نفط ميسان”.

ومن جانبه اوضح الامين في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “نادي نفط ميسان يشكل رقما صعبا في الدوري الممتاز وانه من الشرف لي ان العب في صفوفه”.

واوضح بالقول، “اتمنى ان اشكل الاضافة المطلوبة للفريق وان اساهم في ايصاله الى اعلى المراتب خاصة وهو يمتلك مدربا مثل رزاق فرحان”.

يذكر ان سوق الانتقالات سينتهي في الاول من تسرين الثاني المقبل.



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