الإعلام الأمني تصدر بيانا حول عملية تحرير سجاد العراقي: تشمل 6 مناطق

2020/09/22 | 17:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، انطلاق عملية تحرير المختطف سجاد العراقي في ذي قار.

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