2020/09/22 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اعداد خطة جديدة لازالة التجاوزات والمخالفات في العاصمة.

وقال بيان للمديرية العامة للعلاقات والاعلام في امانة بغداد، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “امانة بغداد اعدت خطة جديدة لازالة التجاوزات والمخالفات في العاصمة بغداد”.

واضافت، ان “الخطة ستنفذ ابتداءا من صباح يوم غد الاربعاء”.

التالي

منذ 21 دقيقة

الصحة تسجل 4724 اصابة و 57 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 44 دقيقة

امانة بغداد تعلن عن تجديد شبكات الماء الصافي في (٥ ) محلات سكنية

منذ ساعتين

النزاهة: عازمون على ردع الفاسدين وتوفير الضمانات للمتهمين في التحقيق

منذ ساعتين

بالوثيقة..



مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي والثالث المتوسط

منذ 3 ساعات

تسجيل 636 اصابة جديدة بفيروس كورونا في كردستان

منذ 6 ساعات

امانة بغداد: اصلاح تخسف عملاق ونصب ماكنة الدلو في 9 مواقع بالاعظمية

منذ 9 ساعات

الرافدين يعلن شمول منتسبي الاستخبارات ومديرية مكافحة الارهاب بالسلف الشخصية

منذ 20 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”432″ المسجلة اليوم

منذ 23 ساعة

المنافذ الحدودية تعيد ثلاث حاويات لمخالفتها الضوابط في منفذي أم قصر الجنوبي والشيب الحدوديين

منذ يوم واحد

المنافذ الحدودية تضبط أكثر من (3كغم) من مادة الكريستال المخدرة في منفذ سفوان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تعلن عن خطة جديدة لازالة التجاوزات والمخالفات في العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تعلن عن خطة جديدة لازالة التجاوزات والمخالفات في العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).