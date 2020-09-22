تطورات أزمة الجائحة في العراق: قفزة لحصيلة الإصابات

2020/09/22 | 18:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الإصابات إلى أكثر من 327 ألف حالة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 327 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق أكثر من 4700 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 22 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل ​4724 إصابة جديدة و57 حالة وفاة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 3682 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة 80%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 57 ألفًا شخصًا، 546 منهم تحت العناية المركزة.

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