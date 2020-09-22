التوزيع الجغرافي للإصابات والشفاءات الجديدة في الرصافة

2020/09/22 | 18:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الثلاثاء، عن تسجيل 440 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 144 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي، فيما أكد تماثل 509 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 34619.



وقال الساعدي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 ايلول 20209)، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 440 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

- 144 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 56 حالة

قطاع بلديات الاول 14 حالة •

قطاع البلديات الثاني 9 حالات •

.قطاع الشعب 32 حالة

.قطاع الاستقلال 11 حالة

قطاع الرصافة حالتين

قطاع بغداد جديدة 20 حالة

- حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية 296

مدينة الصدر 109 حالة محلة 543, 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10,

قرب السيطرة, 345, 357 .



حب البساتين .



320 , 328 ,331 الشعب 27 حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي, •

حالة محلة .



734 , قرب معرض السيارات , قرب حسينية ام البنين , 18 البلديات, •

, 307, 311 حي القاهرة 4 حالات محلة , •

502 , 504 , شارع فلسطين 7 حالات محلة 505, 503, •

الامين 16 حالة محلة, 731, تجاوز , 733 , 743•

, بارك السعدون حالة واحدة محلة 103•

, الزعفرانية 17 حالة واحدة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 949•

الكسرة حالة واحدة •

905 , 906 , 909 , الكرادة 25 حالة محلة 903, 905, •

, 318 , 310 , 316 , قرب كص قاسم الاعظمية 8 حالات محلة, 314

الصليخ 5 حالات محلة , 324 , 312 , •

العبيدي 5 حالات محلة 772 , 768 , الشهداء •

بغداد جديدة 19 حالة محاة , 704 , 719 , 701 , 706 , 709 .



721 ,

البنوك حالة واحدة محلة , 319,

بوب الشام حالة واحدة . وبسماية حالة واحدة

المعامل حالة واحدة و الشعلة حالة واحدة محلة 454

الطوبجي حالة واحدة . ومعسكر الرشيد حالة واحدة

المنصور حالة واحدة محلة 611 و بعقوبة حالة واحدة

حي الزهراء حالتين محلة , 757 و حي النصر حالتين محلة , 733

زيونة حالتين محلة ,714 , والبنوك حالة واحدة

الدورة حالة واحدة و حي الجهاد حالة واحدة محلة 895

الوزيرية 3 حالات محلة 311 , 302 و سبع قصور حالتين محلة 375 ,

السيدية 3 حالات محلة 827 و حي العامل حالتين محلة 809

حي الخليج حالة واحدة محلة 711 و الجادرية حالة واحدة

الحسينية حالة واحدة محلة 221 و ابو دتشير حالة واحدة

العطيفية 3 حالات محلة 409 , 408

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 40175 توفي منهم1235 للاسف فيما اكتسب الشفاء 34619 ومتبقي قيد العلاج 4321".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

واعلن مدير عام صحة الرصافة "شفاء 509 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 34619 حالة".

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 509 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا"

وكانت موزعة في المناطق التالية مدينة الصدر 243 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها .



اما بقية حالات الشفاء فتوزعت كما يلي : 35 حالة شفاء في منطقة الشعب .



و 27 حالة شفاء في منطقة الراشدية .



و 26 حالة شفاء في منطقة العبيدي .



و 23 حالة شفاء في منطقة سبع قصور ومثلها في البلديات .



و 22 حالة شفاء في منطقة بوب الشام .



و 20 حالة شفاء في منطقة حي النصر .



و 18 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى .



و 15 حالة شفاء في منطقة الاعظمية .



و 14 حالة شفاء في منطقة النهروان .



و 12 حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة .



و 10 حالات شفاء في منطقة شارع فلسطين ومثلها في الغدير .



و 4 حالات شفاء في منطقة اليرموك ومثلها في البياع .



و 3 حالات شفاء في صحة بابل .

واضاف المدير العام ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى"

واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 34619 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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