وزارة المالية تنفي صدور مذكرة اعتقال بحق طيف سامي

2020/09/22 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، صدور مذكرة اعتقال بحق وكيل الوزارة وكالة ومديرعام دائرة الموازنة طيف سامي.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تنفي وزارة المالية مانشرته بعض وسائل الإعلام في خبر مفاده صدور مذكرة اعتقال بأمر من رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي بحق وكيل الوزارة وكالة ومدير عام دائرة الموازنة طيف سامي”.

وأكدت الوزارة في بيانها، ان “طيف سامي مازالت مستمرة بعملها في الوزارة”، داعية الوكالات الإعلامية، الى “توخي الدقة في نشر هكذا أخبار مغرضة”.

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