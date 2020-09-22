العراق وبريطانيا يبحثان عن حلول في قضية سنجار وجهود مكافحة الارهاب

2020/09/22 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره البريطاني ديفيد كووري، استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة داعش الإرهابي، ضمن إطار التحالف الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي تلقى، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي البريطاني، ديفيد كووري”، مبينا انه “جرى خلال الاتصال بحث استمرار التعاون المشترك بين العراق وبريطانيا في مجال مكافحة داعش الإرهابي، ضمن إطار التحالف الدولي”.

وأبدى ديفيد كووري، بحسب البيان، “استعداد بريطانيا لمواصلة الدعم المقدّم للعراق في مجالات مختلفة، أبرزها الملف الأمني، وقضايا النازحين”.

من جانبه أكد الأعرجي، أن “الحكومة تعمل اليوم بشكل مكثف وسريع على إدامة الزخم الأمني وتعزيز ما تحقق على الأرض والاصرار على اجراء الانتخابات المبكرة بموعدها وتهيئة كل مستلزماتها وأن مستشارية الأمن القومي تعمل وفق توجيهات القائد العام بهذا الصدد”.

كما ناقش الجانبان الأوضاع الراهنة والقضايا التي تهم البلدين، فضلا عن البحث في حلول لقضية سنجار.





وقدّم مستشار الأمن القومي البريطاني دعوة الى الأعرجي لزيارة بريطانيا.

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