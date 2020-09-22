خواطر حول قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر - محمد منير مجاهد

2020/09/22 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_منير_مجاهد أثار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، قدرا كبيرا من الجدل خاصة وان الحكومة تزعم أن التشريع جاء ليعالج أثار وتراكمات مخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء.وفكرة "التصالح" في مخالفات للقانون مهما كانت ضآلتها هي فكرة غير مقبولة بالنسبة لي، لأنها تحول ما هو غير قانون ......





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