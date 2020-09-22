كورونا وأشياء عن المكر الديني - عذري مازغ

2020/09/22 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ عندما دشنت الدول المصابة بالوباء أربعينيتها، اتضح بالملموس أن البئية بخير، انتقصت نسبة التلوث وكان الناس ينشقون أكسجينا نقيا يذكرهم بالبوادي، لكن الامر بالنسبة للرأسماليين غير مريح وكذلك للإقتصاد العالمي لأن البقاء في شرف المنازل خفض وثيرة الإنتاج، كان كل شيء جميل في الدول الليبيرالية أما دولنا والحمد لله كانت رائعة في التخطيط، كلهم بفضل علمائهم اكتشفوا شفرة الجينوم للفيروس، حتى علماء دولة مالي اك ......





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