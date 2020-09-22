الصراع الطبقي أودى بالإتحاد السوفياتي - فؤاد النمري

2020/09/22 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري أحد المتثاقفين من حوافي البورجوازية الوضيعة في المغرب وقد أحسّ بالغرم حيث هو فقرر أن يلقي بشراعه في محيط الماركسية عله يتوفق لجوائز ترضي أغواءه البورجوازية ؛ فكان أن نشر هذا المتثاقف الطرفي في "الحوار المتمدن" قبل أيام مطولات تحت عنوان "إن تاريخ أي مجتمع حتى الآن ليس سوى تاريخ صراعات طبقية".



العنوان مقتبس من البيان الشيوعي، وهذا حسن، لكن كل ما جاء في المطولات تحت هذا العنوان ليس إلا حشواً من أعمال ......





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