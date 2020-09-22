مجلس الوزراء يخصص قطعة أرض للمدينة الرياضية التي تبرع بها العاهل السعودي

2020/09/22 | 18:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قرر مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض لإقامة المدينة الرياضية التي تبرع العاهل السعودي بإنشائها في بغداد.واوضح احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء:” ان المدينة الرياضية ستنشأ في منطقة الجعارة قرب مدينة بسماية”.

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