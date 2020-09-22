54 منطقة تتشارك بإصابات الكرخ الهائلة.. ومنطقتان تهيمنان على القائمة

2020/09/22 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الثلاثاء، التوزيع الجغرافي لـ937 إصابة توزعت على 54 منطقة، فيما تصدرت منطقتي المحمودية وحي الجهاد القائمة، باصابات تتجاوز الـ60 حالة.

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 937 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 42

ابو دشير —————— 14

الاسكان —————— 8

الاعلام —————— 29

البياع —————— 37

التاجي —————— 36

الحرية —————— 53

الخطيب —————— 8

الــدورة -———-—— 47

الدولعي —————— 3

السيدية —————— 16

الشالجية —————— 6

الشرطة الخامسة ——— 1

الشرطة الرابعة ———— 3

الشعلة —————— 45

الصالحية —————— 5

الطارمية —————— 18

الطوبجي —————— 6

العامرية —————— 16

العطـيـفيـة -————— 29

العلاوي ———————- 2

الغزاليـة -————— 52

القادسيـة —————- 20

الكاظميـة ————— 57

الكرخ ——————- 9

اللطيـفيـة ————— 6

المحمودية ————— 65

المـعالـف ————— 5

المنصور —————- 26

المواصلات -————- 4

الوشاش —————— 25

اليوسفية ————— 1

اليـرموك ——-——— 17

جــكوك —————- 5

حي الجامعة ————- 13

حي الجهاد -———— 62

حي الخضراء -———— 14

حي العامل -———— 42

حي العدل ——-——- 6

حي الفرات —————- 2

سبع البور ————— 8

ســويـب ————— 2

صدر اليوسفية ——–— 1

كرادة مريم —————- 11

ناحية الرشيد ———— 7

مجمع المطار ————- 4

جانب الرصافة -——— 28

محافظة بابل ————- 5

محافظة ذي قار ——— 4

محافظة الديوانية -—— 4

محافظة ديالى -——— 2

محافطة واسط ——— 2

محافظة كربلاء ——— 1

محافظة المثنى ———- 1

الشفاء:

605

الوفيات:

1

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