ما حقيقة اعتقال مدير عام الموازنة طيف سامي؟

2020/09/22 | 18:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، حقيقة اعتقال وكيل الوزارة وكالة ومدير عام دائرة الموازنة طيف سامي.





وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "لا صحة لخبر اعتقال مدير عام دائرة الموازنة طيف سامي".

Mohameed

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