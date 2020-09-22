رئيس هيئة النزاهة : عازمون على ردع الفاسدين وتوفير الضمانات للمتهمين

2020/09/22 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد حميد على مضي الهيئة قدماً باتخاذ الإجراءات القانونيَّة الرادعة الكفيلة بالمحافظة على المال العام وإخضاع المتجاوزين عليه للقانون، مُبيّناً في الوقت ذاته توفُّر الضمانات للمتهمين، لا سيما أن محققي الهيئة يخضعون لإشراف القضاة.واشار القاضي علاء جواد خلال لقائه رئيس المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان عقيل […]

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