المحافظ الجديد للبنك المركزي يلغي قرارات سابقة ويستحدث اخرى

2020/09/22 | 18:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد محافظ البنك المركزي أهمية اتباع سياق التوقيع الرسمي على العملة المصدرة.

وذكر بيان للبنك المركزي تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (22 ايلول 2030) أن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف ، ترأس اجتماعا للجنة شؤون العملة في البنك".

وأكد مخيف بحسب البيان أهمية اتباع سياق التوقيع الرسمي على العملة المصدرة "وعدم استخدام التوقيع برسم الاسم" الذي سبق وأن أقرته اللجنة في اجتماع سابق".

وأضاف البيان أن "اللجنة بحثت جملة من المواضيع واتخذت عددا من القرارات التي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى إدارة العملة وتحسينها".

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