2020/09/22 | 18:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى الثالثة لرحيل النجم كاظم وعل الإصابة تنهي تألق اللاعب الكروي وتبعده عن ميزة أفضل الهدّافين سامراء – محمد صادق السامرائي كاظم وعل محسن، (مواليد 1950 – 19 سبتمبر 2017) لاعب كرة قدم دولي عراقي سابق، كانت الإصابة سبباً في إنهاء حياته الرياضية مبكراً ومنعه من أن يكون أفضل هداف في تاريخ الكرة العراقية، […]

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