2020/09/22 | 18:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إختتام المعسكر التدريبي الدولي للكيوكوشنكاي بغداد- الزمان أختتم المعسكر التدريبي الدولي لحملة الأحزمة السوداء والمدربين الذي اقامه الأتحاد العراقي المركزي للكيوكوشنكاي بمشاركة أكثر من (400) لاعب ومدرب في قاعة الشعب للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد،وكان لابطال نادي سامراء وإبطال الأكاديمية الدولية نصيب في المشاركة في هذا الكرنفال الجميل الذي حضره نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة […]

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