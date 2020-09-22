2020/09/22 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة المالية، الثلاثاء، 22 أيلول، 2020، بيانا توضيحيا بشأن حقيقة اعتقال وكيل الوزارة وكالة ومدير عام دائرة الموازنة طيف سامي .

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنفي ما نشرته بعض وسائل الإعلام خبر مفاده صدور مذكرة اعتقال بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحق وكيل الوزارة وكالة ومدير عام دائرة الموازنة طيف سامي" .

واضاف البيان أن "طيف سامي ما زالت مستمرة بعملها في الوزارة وعلى الوكالات الإعلامية توخي الدقة في نشر هكذا أخبار مغرضة" حسب تعبير البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المالية توضح حقيقة اعتقال طيف سامي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المالية توضح حقيقة اعتقال طيف سامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).