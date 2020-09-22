تسجيل 634 اصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا بالاردن

2020/09/22 | 18:47 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عن تسجيل 634 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم منها 627 إصابة محلية، بالإضافة لحالة وفاة لسيدة ثمانينية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالمملكة إلى 33.واشار الوزير جابر في موجز صحفي الى تسجيل 180 حالة شفاء، داعيا المواطنين الى الالتزام والبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات وتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات./انتهى

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