الحكيم يوجه دعوة للكتل السياسية بشأن نظام الانتخابات

2020/09/22 | 18:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، دعوة إلى الكتل السياسية بشأن نظام الانتخابات....

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