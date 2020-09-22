قبل الحظر الأمريكي .. WeChat يشهد زيادة في التنزيلات

2020/09/22 | 18:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكدت واشنطن أنها ماضية قدمًا في الحظر الأمريكي المزمع لتطبيق (WeChat)، وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن تطبيق المراسلة المملوك لشركة تينسنت الصينية العملاقة للتكنولوجيا شهد زيادة في التنزيلات في الولايات المتحدة منذ يوم الجمعة.

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