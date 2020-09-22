2020/09/22 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي لاصابات فيروس كورونا التي سجلت هذا اليوم. وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 ايلول 2020)، ان "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 937 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 42

ابو دشير —————— 14

الاسكان —————— 8

الاعلام —————— 29

البياع —————— 37

التاجي —————— 36

الحرية —————— 53

الخطيب —————— 8

الــدورة -———-—— 47

الدولعي —————— 3

السيدية —————— 16

الشالجية —————— 6

الشرطة الخامسة ——— 1

الشرطة الرابعة ———— 3

الشعلة —————— 45

الصالحية —————— 5

الطارمية —————— 18

الطوبجي —————— 6

العامرية —————— 16

العطـيـفيـة -————— 29

العلاوي ———————- 2

الغزاليـة -————— 52

القادسيـة —————- 20

الكاظميـة ————— 57

الكرخ ——————- 9

اللطيـفيـة ————— 6

المحمودية ————— 65

المـعالـف ————— 5

المنصور —————- 26

المواصلات -————- 4

الوشاش —————— 25

اليوسفية ————— 1

اليـرموك ——-——— 17

جــكوك —————- 5

حي الجامعة ————- 13

حي الجهاد -———— 62

حي الخضراء -———— 14

حي العامل -———— 42

حي العدل ——-——- 6

حي الفرات —————- 2

سبع البور ————— 8

ســويـب ————— 2

صدر اليوسفية ——--— 1

كرادة مريم —————- 11

ناحية الرشيد ———— 7

مجمع المطار ————- 4

جانب الرصافة -——— 28

محافظة بابل ————- 5

محافظة ذي قار ——— 4

محافظة الديوانية -—— 4

محافظة ديالى -——— 2

محافطة واسط ——— 2

محافظة كربلاء ——— 1

محافظة المثنى ———- 1

الشفاء:

605

الوفيات:

1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خارطة الإصابات والشفاءات الجديدة في جانب الكرخ) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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