عاجل | المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال: تمويل الانتخابات جاهز وقضية إلغاء انتخابات الخارج أمر فني منحصر بالمفوضية

2020/09/22 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

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المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال: تمويل الانتخابات جاهز وقضية إلغاء انتخابات الخارج أمر فني منحصر بالمفوضية

ملا طلال: اللجنة العليا لا تلغي دور مؤسسات مكافحة الفساد الأخرى

ملا طلال: اللجنة العليا لا تستهدف أسماء أو شخصيات محددة

ملا طلال: عمل اللجنة العليا دقيق وسريّ

ملا طلال: اللجنة العليا مستمرة في عملها

ملا طلال: جهاز مكافحة الإرهاب خاضع لأمرة القائد العام

ملا طلال: وزير الصحة أبلغنا بارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى ما يقارب 80 بالمئة

ملا طلال: اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية سيعقد بين وزراء الصحة لإقرار استلام العراق للقاح كورونا بنسبة 20 بالمئة من عدد نسماته

ملا طلال يعلن حل إشكالية توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع الشركات العالمية للبدء فعلياً بصيانة الشبكة الكهربائية

ملا طلال: مجلس الوزراء قرر تخصيص قطعة أرض لإقامة المدينة الرياضية التي تبرع العاهل السعودي بإنشائها في بغداد

ملا طلال: المدينة الرياضية ستنشأ في منطقة الجعارة قرب بسماية

ملا طلال: سيتم تحديد موعد افتتاح منفذ عرعر بالتنسيق مع الجانب السعودي

ملا طلال: من أولويات وزارة التربية تحديد مصير العام الدراسي المقبل

ملا طلال: موازنة 2021 ستحاول استيعاب الشباب وخلق فرص عمل لهم

ملا طلال: لا يوجد حديث للحكومة عن دمج الأوقاف

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