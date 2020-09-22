المالية تنفي صدور مذكرة اعتقال بحق وكيل الوزارة طيف سامي

2020/09/22 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

نفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن صدور مذكرة اعتقال بحق وكيل الوزارة وكالة ومدير عام دائرة الموازنة طيف سامي.

وقالت الوزارة في بيانها المقتضب الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تنفي وزارة المالية ما نشرته بعض وسائل الإعلام من خبر مفاده صدور مذكرة اعتقال بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحق وكيل الوزارة وكالة ومدير عام دائرة الموازنة طيف سامي".

وأكدت الوزارة، أن "طيف سامي مازالت مستمرة بعملها في الوزارة وعلى الوكالات الإعلامية توخي الدقة في نشر هكذا أخبار مغرضة" .

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