2020/09/22 | 19:07 - المصدر: عين العراق

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الدوري الإنجليزي..



تعليق عودة الجماهير للمدرجات وخسائر فادحة بسبب توقف بيع التذاكر

أعلن وزير الدولة البريطاني مايكل غوف، الثلاثاء، أنه سيتم تعليق المخطط الذي يسمح بعودة الجماهير إلى ملاعب الدوري الإنجليزي، بسبب الارتفاع الحاد في حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأقيمت بعض الاختبارات في مختلف المنافسات، حيث تم السماح بتواجد ألف شخص كحد أقصى في المدرجات، كتجربة لعودة الجماهير بشكل أكبر اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

إلا أن غوف اعتبر أن ”إعادة فتح (الملاعب) لأعداد كبيرة“ لن تكون ملائمة في الوقت الراهن، ما يشكل نكسة كبيرة للاتحادات الرياضية والأندية التي تعاني من تداعيات مالية قاسية جراء ”كوفيد-19“.

وقال في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ ”كنا نبحث في برنامج مرحلي لعودة المزيد من الجماهير، ولكن الأمر لم يتعلق أبدا بملاعب ممتلئة بالمشجعين“.

وتابع: ”نبحث راهنا في كيفية إيقاف هذا البرنامج موقتا، ولكن ما نريد القيام به هو ضمان عودة المزيد من الجماهير ما إن تسمح الظروف بذل

واستكملت غالبية المنافسات في بريطانيا، بما فيها الدوري الممتاز لكرة القدم، خلف أبواب موصدة منذ استئنافها في وقت سابق من هذا العام، إثر توقف قسري بسبب الجائحة.

وحذر مسؤولون رياضيون من خسائر فادحة وهائلة بسبب توقف الإيرادات من بيع التذاكر.

وأشارت تقارير صحافية، إلى أن قادة من أكثر من 100 اتحاد توجهوا برسالة مكتوبة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طالبوا فيها بتمويل طارئ.

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