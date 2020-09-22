كربلاء.. مؤتمر أمني موسع لمناقشة خطة زيارة الاربعين

2020/09/22 | 19:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء…

عقدت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، الثلاثاء، مؤتمرا امنيا لجميع التشكيلات المنضوية تحت امرتها استعدادا لزيارة الاربعين.

وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني لـ /المعلومة/ إن “قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي عقدت مؤتمرا لجميع التشكيلات المتواجدة في كربلاء والتشكيلات في المحافظات بابل وكربلاء والديوانية والنجف لتوزيع المهام ومناقشة مفردات الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الاربعينية التي وضعت بالتنسيق الجهات الامنية في محافظات الفرات الاوسط الأربعة”.

وأضاف الحمداني أنه “تم عقد اجتماع في النجف ولقاء نائب المحافظ هاشم الكرعاوي وقائد الشرطة، فيما ستكون لنا اجتماعات مع قائد شرطة بابل والديوانية للوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها قبيل الزيارة الاربعينية”.

واكد قائد العمليات أن “عمليات استباقية مرتقبة ستنطلق للحفاظ على أمن الزائرين، بينما ستبدأ القطعات بالانتشار يوم الخامس من شهر صفر”.



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