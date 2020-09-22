2020/09/22 | 19:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبر النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الثلاثاء، اجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران للعام المقبل وفق الموعد المحدد من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانه امر غير واقعي.

وقال الفايز في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “موعد الانتخابات المبكرة سيزحف الى شهرين عن موعدها المحدد”، لافتا الى ان “اجراء الانتخابات في السادس من حزيران للعام المقبل امر غير واقعي”.

واضاف ان “الكتل السياسية تعلم بان اجراء الانتخابات المبكرة تواجهها معرقلات فنية كبيرة”، مبينا ان “رغبة الحكومة باجراء الانتخابات المبكرة يجب ان تكمن بتفعيل البايومتري”.

وبين النائب المستقل باسم الخشان، اليوم الثلاثاء، ان الخلاف السياسي بين الكتل بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة لم يحل ولا يزال قائما.



انتهى ٢٥ ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : اجراء الانتخابات المبكرة بموعدها امر غير واقعي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : اجراء الانتخابات المبكرة بموعدها امر غير واقعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).