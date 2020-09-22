زمن موناليزا الحزينة: الفصل السابع/ 5 - دلور ميقري

2020/09/22 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري بعد خمسة أعوام، عندما تقدّم الشابُ الخجول لخطبتها، تذكّرت بيانُ مواظبته على الحضور إلى المزرعة، آنَ كانت تدعوه: " العم جمّو! ".



لكنها عُرفت أيضاً بالحياء والتحفّظ، حدّ أنها لم تفكّر مرةً بما وراء تلك الزيارات؛ كأن يكون القصد منها التقرّب لأبويها سعياً لقبوله مستقبلاً كطالب قُرب.



وكان ممكناً آنذاك التفكيرُ برودا، التي تكبر بيان بثلاثة أعوام، كهدفٍ معقول للزيارات.



غير أنها كانت بمثابة النجيّة للأخت ......





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