من المسؤول؟ - عباس علي العلي

2020/09/22 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي من المسؤول ؟في معرض قراءتي لما كتبه أحد الأصدقاء عن تأثير جائحة الكورونا على واقع المجتمع العراقي، وخاصة في الجانب المتعلق في مهنته كمحامي وما وجده في زياراته لبعض المحافظات العراقية ولقاءاته مع القضاة والمحامين ورجال القانون والسلطة، كانت مفاجأته أكبر من أن يجد تفسيرا مقنعا ولو بالتبرير عن فظاعة وتدور واقع القيم الأخلاقيات الأجتماعية التي سادت في هذه المرحلة وكنتيجة لما فرضه الوباء من واقع حا ......





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