2020/09/22 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، رفع عدد من سلف موظفي دوائر الدولة ومنتسبي وزارة الداخلية الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

ودعا المصرف، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، “المستفيدين كافة، ممن سترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف ومنافذ الدفع الالكتروني لاستلامها والعمل مستمر لإنجاز المعاملات”.

وفي وقت سابق، أعلن مصرف الرشيد، شمول منتسبي وزارة الدفاع بالسلف الشخصية وتخفيض الفوائد الى 5٪ وشمولهم بفترة امهال 3 أشهر للتسديد.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرسائل قادمة.. الرشيد يصدر بيانًا بشأن سلف الموظفين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرسائل قادمة.. الرشيد يصدر بيانًا بشأن سلف الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).