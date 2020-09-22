بومبيو: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على خمسة دمى رئيسية في انتخابات فنزويلا

2020/09/22 | 19:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، فرض الولايات المتحدة عقوبات على خمس "دمى" رئيسية في انتخابات فنزويلا.وقال بومبيو في تغريدة على {توتير}" تفرض الولايات المتحدة عقوبات على خمسة دمى رئيسية في الانتخابات الهزلية في فنزويلا.أولئك الذين يسعون لتقويض الجمعية الوطنية الفنزويلية يجب أن يخضعوا للمساءلة". واضاف" يجب على المجتمع الدولي أن يواصل ممارسة الضغط على النظام غير الشرعي والفاسد".وفاء الفتلاوي

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