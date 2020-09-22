2020/09/22 | 19:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اعداد خطة جديدة لازالة التجاوزات والمخالفات في العاصمة.وقالت الامانة في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، “نعلن عن اعداد خطة جديدة لازالة التجاوزات والمخالفات في العاصمة بغداد تنفذ ابتداءا من صباح يوم غد الاربعاء ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٠”.وأعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تطلق حملة جديدة لإزالة التجاوزات في العاصمة المركز الخبري الوطني.

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