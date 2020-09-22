2020/09/22 | 19:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

2035 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة المالية، الثلاثاء، ما تردد بشأن اعتقال وكيل الوزارة ومدير عام دائرة الموازنة طيف سامي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (22 ايلول 2020)، إنها "تنفي خبرا نشرته بعض وسائل الإعلام مفاده صدور مذكرة اعتقال بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحق وكيل الوزارة وكالة ومدير عام دائرة الموازنة طيف سامي".

واضافت، أن "طيف سامي ما زالت مستمرة بعملها في الوزارة وعلى الوكالات الإعلامية توخي الدقة في نشر هكذا أخبار مغرضة".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح بشان اعتقال وكيل وزارة المالية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح بشان اعتقال وكيل وزارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).