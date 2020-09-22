ملا طلال: تخصيص ارض في منطقة الجعارة لانشاء المدينة الرياضية

2020/09/22 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، ان وزير الصحة أبلغنا بارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى ما يقارب 80 بالمئة، كما ان نسبة الوفيات بكورونا انخفضت إلى 2.7%، فيما اشار الى ان مجلس الوزراء قرر تخصيص قطعة أرض لإقامة المدينة الرياضية التي تبرع العاهل السعودي بإنشائها في بغداد ، حيث ستنشأ في منطقة الجعارة قرب بسماية.

وقال ملا طلال في المؤتمر الاسبوعي، ان “موازنة 2021 ستحاول استيعاب الشباب وخلق فرص عمل لهم” مبينا ان “مجلس الوزراء اقر مشروعاً تقنياً يخص الموارد المائية ضمن موازنة 2021“.

واضاف ملا طلال، “لا يوجد حديث للحكومة عن دمج الأوقاف“، لافتا الى ان “تمويل الانتخابات جاهز وقضية إلغاء انتخابات الخارج أمر فني منحصر بالمفوضية“.

وتابع، ان “اللجنة العليا لا تلغي دور مؤسسات مكافحة الفساد الأخرى، كما انها لا تستهدف أسماء أو شخصيات محددة، وعملها دقيق وسريّ ، وهي مستمرة في عملها“.

ولفت الى ان “جهاز مكافحة الإرهاب خاضع لأمرة القائد العام“، مشيرا الى ، ان اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية سيعقد بين وزراء الصحة لإقرار استلام العراق للقاح كورونا بنسبة 20 بالمئة من عدد نسماته“.

وبين انه “تم حل إشكالية توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع الشركات العالمية للبدء فعلياً بصيانة الشبكة الكهربائية، كما قرر مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض لإقامة المدينة الرياضية التي تبرع العاهل السعودي بإنشائها في بغداد ، حيث ستنشأ في منطقة الجعارة قرب بسماية“.

واوضح ملا طلال، انه “سيتم تحديد موعد افتتاح منفذ عرعر بالتنسيق مع الجانب السعودي“، مشددا على ان “ من أولويات وزارة التربية تحديد مصير العام الدراسي المقبل“.

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