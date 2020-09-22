وزارة المالية تنفي انباء اعتقال مدير عام دائرة الموازنة

2020/09/22 | 19:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/نفت وزارة المالية مانشرته بعض وسائل الإعلام بشان صدور مذكرة اعتقال بأمر من رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي بحق وكيل الوزارة وكالة ومدير عام دائرة الموزانة طيف سامي .وأكدت الوزارة في بيان تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه:" ان طيف سامي مازالت مستمرة بعملها في الوزارة وعلى الوكالات الإعلامية توخي الدقة في نشر هكذا أخبار مغرضة".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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