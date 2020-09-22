مساعدة وزير الدفاع الامريكي : ترامب لايهتم بالمجتمع ويبحث فقط عن الاصوات

2020/09/22 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

انتقدت مساعدة وزير الدفاع الامريكي مايك بنس السابقة استجابة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لوباء فايروس كورونا وفيما وصفتها ب”البائسة” اكدت انه لايهتم بحياة المجتمع ولايهمه سوى مصالحه الشخصية .

ونقلت قناة اني بي سي في مقابلة مع المساعدة أوليفيا تروي ، الثلاثاء، قولها إن” ترامب يقوض المبادئ التوجيهية التي وضعها فريق العمل المعني بفايروس كورونا في البيت الأبيض وقد تجاهل نصيحة الخبراء بارتداء القناع عندما أقام مسيرة خلال الصيف في ولاية اوكلاهوما”.

واضافت أن ” ترامب ، في الواقع لايهتم بالمواطن ، ولايبحث عن هؤلاء الاشخاص انه يريدهم فقط كجمهور حتى يتمكن من التصوير معهم ، وانتم تعملون مقدار بحثه عن الضجة والترويج وتصوير الناس حوله ، لكن الحقيقة انه يضع حياتهم على محك الخطر”.

وقالت تروي التي عملت لمدة عامين في مكتب وزير الدفاع كمساعدة للامن الداخلي ومكافحة الارهاب وعملت أيضًا كمستشارة له في فرقة العمل الخاصة بفيروس كورونا ان ” العمل في فريق فايروس كورونا كان صعبًا للغاية ،وان الأمور ستتغير فجأة لأن هذا لم يكن حقًا ما يريده الرئيس ، ولذلك ساصوت لصالح جو بايدن في الانتخابات المقبلة”.

واوضحت أن ” من الصعب بناء الأشياء فعليًا على الحقائق والعلوم وعلى البيانات حينما يكون لديك رئيس لا يركز على ذلك، فهو يهتم فقط بالصورة العامة وكان الأمر يتعلق بجدول اعماله الشخصي أكثر من جدول الأعمال لدى فريق العمل والذي يعلق بكيفية انقاذ الامريكيين وحمايتهم”.

واشارت الى أن ” ترامب قال لنا حينما كان في غرفة عمليات مكافحة وباء فايروس كورونا إن ” من المحتمل ان يكون الوباء امرا جيدا لانني لست مضطرا بعد ذلك الى مصافحة الناس “، واصفا الناس بانهم ” مقرفون” ويمكن ان تكون المصافحة معهم امرا مقززا”.

واشارت الى انها ” كانت مصدومة ولاتصدق ما يقوله ترامب قائلة ” اتحدى ترامب ان يقول ذلك بشكل علني ، فهؤلاء الناس يعانون وانت تشعر بالسعادة لكون الوباء قد اعطاك حجة تسمح لك بعدم مصافحتهم”.



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