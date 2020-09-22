2020/09/22 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (22/9/2020)، عن اخر تطورات ملف صرف رواتب الموظفين لشهر أيلول الحالي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "صرف رواتب الموظفين لشهر ايلول الحالي، متوقف حالياً، بانتظار المصادقة على الموازنة في مجلس النواب ".

وأضاف ان "وزارة المالية اوقفت توزيع رواتب موظفي الدولة، بانتظار اقرار الموازنة، حتى يتم توزيع الرواتب".

وتابع ان "قلة السيولة المالية دفعت الى تأخر صرف الرواتب لموظفي الدولة".

من جانبه، قال مقرر اللجنة المالية احمد الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بحسب معلوماتنا، فأن هناك سيولة تتوفر لدفع الرواتب لهذا الشهر ايضا بالاعتماد على مبلغ الاقتراض".

وبين ان "الاشهر القادمة ستمول من خلال تشريع قانون الموازنة العامة، لان المشروع أرسل لمجلس النواب ونتوقع اقراره خلال شهر".

واشار الى ان " اسباب التأخير تعود لوزارة المالية سواء فنية او ادارية".

وكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، السبت (19 أيلول 2020)، عن الطريقة التي ستدفع من خلالها الحكومة، رواتب الموظفين للأشهر المقبلة من هذا العام.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الحكومة العراقية، ستدفع رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، من خلال الاقتراض الداخلي، حيث ضمنت فقرة في قانون موازنة 2020 تمكنها من الحصول على قرض داخلي".

وأردف، أنه "من دون موافقة البرلمان العراقي على هذا الفقرة، لن تستطيع الحكومة دفع الرواتب".

وبيّن كوجر، أن "مجلس النواب سيكون مجبراً على الموافقة على اقتراض الحكومة العراقية، حتى يتم تأمين رواتب الموظفين وصرفها في وقتها المحدد".

واستدرك: "لكن الموافقة، ستكون مشروطة. لن نوافق للحكومة بالاقتراض كيفما تريد، بل ستكون الموافقة فقط على الاقتراض لدفع رواتب الموظفين، وبمبالغ محددة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رواتب أيلول.. تأخر بانتظار خطوة نيابية وعضو بالبرلمان يدلي بتصريحٍ مطمئن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رواتب أيلول.. تأخر بانتظار خطوة نيابية وعضو بالبرلمان يدلي بتصريحٍ مطمئن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).