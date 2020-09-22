قرارات من عمليات البصرة بشأن الزيارة الاربعينية وملاحقة المطلوبين والنزاعات العشائرية

2020/09/22 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

اصدر قائد عمليات محافظة البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الثلاثاء، 22 أيلول، 2020، عدة قرارات بشأن الزيارة الاربعينية وملاحقة المطلوبين والنزاعات العشائرية.

وقال مدنف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز من شرطة النجدة ارسلت إلى مناطق الدير القرنة المدينة لتعزيز التواجد الأمني فيها"، مشددا على "الوصول إلى نقطة النهاية للقضاء على النزاعات العشائرية".

ووجه مدنف، بحسب البيان "بغلق الطرق المؤدية إلى تواجد المواكب وطريق المشاية، مع تشكيل لجنة استخبارية لمطاردة المطلوبين والمتورطين في عمليات السطو المسلح".

واشار إلى أن "القوات الأمنية على كامل الجاهزية القتالية لعودة الوعد الصادق ( حملة مصادر السلاح ) بعد زيارة الاربعين".

وتابع البيان أن "التنسيق بين القوات الأمنية والمجالس البلدية والمحلية في الاقضية والنواحي يعزز الواقع الأمني في تلك المناطق".

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