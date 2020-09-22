محمد البلداوي : لكل محافظة خصوصيتها ازاء ملف الانتخابات والدوائر المتعددة

2020/09/22 | 19:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد النائب عن كتلة /صادقون / محمد البلداوي :" ان لكل محافظة خصوصيتها في ما يتعلق بقانون الانتخابات والدوائر الانتخابية"، لافتا الى :" ان اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية حول هذه الدوائر مازال قائما".وقال البلداوي بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان هناك اختلافا في الرؤى ووجهات النظر حول قانون الانتخابات ، خاصة المادة 15، اذ ان كل فريق يدلو بدلوه بما يتناسب مع رؤيته وجماهيره".واضاف :" ان اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية حول الدوائر الانتخابية بالامكان حله بعدة طرق، ومن خلال الدوائر المتوازنة وفق النسب السكانية والتنوع الاجتماعي والعرقي في المحافظات بما يتلاءم وطبيعة كل محافظة ".وبين :" ان كل محافظة لها خصوصية وسيتم التعامل معها على وفق مايتفق عليه ابناؤها، رغم محاولة البعض ادخال ملف الانتخابات في جدلية"./انتهى9

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