نائب عن صادقون: لاوجود لخطط محددة ومعلنة لمكافحة الفساد

2020/09/22 | 19:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد النائب عن كتلة / صادقون/ النيابية ثامر ذيبان:" ان العراق يعاني من عدم وجود خطط محددة ومعلنة لمكافحة الفساد".وقال ذيبان في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "محاربة الفساد يجب ان تطال كبار الفاسدين الذين تورطوا في عمليات غسيل الاموال وتهريبها إلى خارج البلاد"، مبينا ان "العراق يعاني من عدم وجود خطط محددة ومعلنة لمكافحة الفساد".واضاف ان "اقتلاع جذور الفساد يحتاج الى خطوات علمية واطار محدود واجراءات واضحة في اطار زمني معلوم "، مطالبا الحكومة بتطهير رموز الفساد ./انتهى10

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