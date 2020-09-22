شفاء 80% من مصابي كورونا في العراق

2020/09/22 | 19:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، ارتفاع نسبة شفاء مصابي كورونا في البلاد إلى ما يقارب 80 %....

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