فضائح الفيفا.. النيابة السويسرية تطالب بحبس القطري الخليفي 28 شهرا

2020/09/22 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النيابة العامة السويسرية، الثلاثاء، بالحبس 28 شهرا للقطري، ناصر الخليفي، (46 عاما)، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ومجموعة "بي إن" الإعلامية، في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

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