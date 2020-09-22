سياسي: موقف الجامعة العربية متواطئ بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني

2020/09/22 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبر المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الثلاثاء، موقف الجامعة العربية بأنه متواطئ من التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال الخزعلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “موقف الجامعة العربية اثبت تواطئه من التطبيع مع الكيان الصهيوني وخجول من التعاون الخليجي مع أميركا وإسرائيل”.

وأضاف أن “صمت الجامعة العربية يكشف عن كواليس علاقتها بالكيان الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية واعترافهم بأنهم يمتلكون هذه الارض وتنازلاتهم عن كل تضحيات الشعب الفلسطيني”.

وبين الخزعلي، أن “هذه الجامعة هي خلاصة للأنظمة العميلة التي تطبع مع الكيان الصهيوني والتي تحاول تسويف القضية العربية الفلسطينية”.

وكانت الإمارات والبحرين قد أقدمتا في وقت سابق، على التطبيع مع الكيان الصهيوني بصورة علنية، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



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