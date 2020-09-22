ملا طلال: سيتم افتتاح منفذ عرعر الجديد بالتنسيق مع الجانب السعودي

2020/09/22 | 19:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء ، عن انخفاض معدل الوفيات جراء فيروس كورونا في العراق، فيما أكد حل إشكالية توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع الشركات العالمية للبدء فعلياً بصيانة الشبكة الكهربائية.وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، ان “وزير الصحة أبلغنا بارتفاع نسبة الشفاء من […]

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